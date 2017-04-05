Баллак: в вопросе перехода Азара в «Реал» на весах огромная сумма

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак высказал мнение, что хавбеку лондонского клуба Эдену Азару не стоит летом переходить в «Реал». По данным СМИ, мадридский клуб проявляет интерес к бельгийскому футболисту.
«Эден провёл не лучший сезон в прошлом году. Точно не знаю, что произошло, но мне кажется, он тот игрок, которому необходима поддержка и комфортные отношения с тренером. И я уверен, что если он перейдёт в „Реал“, то ему придётся биться за такой комфорт.
Азару пришлось бы потратить на это время, так как он довольно скромный человек. В „Реале“ он окажется совсем в другой ситуации. Сейчас в „Челси“ он является игроком топ-клуба и наслаждается жизнью в прекрасном городе. Ему надо решать, стоит ли лишаться всего этого, ведь он мог быть и дальше лидером „Челси“ в последующие годы.
Я считаю, что в данном вопросе на весах стоит огромная сумма. Это тоже большой фактор, как для игрока, так и для команды. Но в футбольном плане в „Реале“ ему нужно будет много времени потратить на борьбу за то, чтобы добиться того положения, какое он уже имеет в „Челси“, — цитирует Баллака The Telegraph.