Сусо: игроки «Реала» изменили метод питания и занимались йогой

Нападающий «Милана» Сусо подтвердил информацию о том, что главный тренер команды Винченцо Монтелла произвёл некоторые изменения в процессе тренировок и подготовки команды к сезону.
«Монтелла достойно справляется со своими обязанностями. Это видно в матчах, в нашей тактике. Да, игроки «Реала» изменили метод питания и занимались йогой. Что же касается специалиста по психологии, то это тот же самый человек, который занимается вопросами питания», — приводит слова Сусо AS.
По итогам 30 туров чемпионата Италии россонери заработали 54 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице.