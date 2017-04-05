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Ватцке: убеждён, что сборная Англии ничего не выиграет ещё 25 лет

5 апреля 2017, среда. 14:12. Футбол
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о финансовых возможностях клубов английской Премьер-лиги, а также выразил уверенность, что в ближайшие 25 лет сборная Англии не выиграет ни одного трофея.

«Несмотря на уровень английского футбола и финансовые возможности, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышла одна команда – «Лестер». Нет уверенности, что конкретный английский клуб может выиграть трофей ЛЧ.

Что касается Англии, то за последние 50 лет сборная не выигрывала большие турниры. Я уверен, что мы отметим и 75-летие данного события», — цитирует Ватцке derwesten.de.

Последний раз сборная Англии выигрывала крупный турнир в 1966 году, завоевав главный трофей домашнего чемпионата мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Сборная Англии — Футбол Ханс-Йоахим Ватцке
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