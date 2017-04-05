Болельщики «Зенита» признали Кришито лучшим игроком в марте

Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали защитника Доменико Кришито лучшим футболистом в составе петербургского клуба по итогам прошлого месяца. В марте 30-летний футболист принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол — в ворота тульского «Арсенала».
Второе место в рейтинге месяца занял полузащитник Мигел Данни, третье — вратарь Юрий Лодыгин, сообщает пресс-служба «Зенита». Награда стала для Кришито первой за три сезона, в течение которых вручается приз.
В общей сложности защитник провёл в составе сине-бело-голубых 177 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 19 результативных передач.