Моура, Крыховяк, Матюиди и Бен-Арфа могут покинуть «ПСЖ» грядущим летом

Сразу четыре футболиста «ПСЖ» могут покинуть команду по окончании сезона. RMC сообщает, что руководство парижан готово продать полузащитников Лукаса Моуру, Гжегожа Крыховяка, Блеза Матюиди и Атема Бен-Арфа.
Примечательно, что Моура принял участие в 29 матчах текущего сезона и лишь четыре раза выходил на замену. Ранее бразилец признался, что хотел бы остаться в «ПСЖ» надолго. Его контракт истекает летом 2019 года.
Что касается Бен-Арфа, в его услугах заинтересованы клубы из Испании, Турции и Китая, а договор действует до лета 2018 года. Другой хавбек Блез Матюиди, чей контракт также рассчитан до июня 2018 года, может перебраться в Италию или Англию. Во время зимнего трансферного окна интерес к 29-летнему французу проявлял «Ювентус».
Где может продолжить карьеру 27-летний Крыховяк, купленный «ПСЖ» прошлым летом за € 33,6 млн из «Севильи, не сообщается. Контракт хавбека истекает летом 2021 года.