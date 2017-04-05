Мещеряков: будет создаваться вторая команда «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что будет создан «Локомотив-2».
«Будет создаваться вторая команда. Более того, будут открываться образовательные школы. Процесс подготовки молодёжи, к сожалению, не такой быстрый, но ставим цель – существенно усилить развитие академии», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Денис Марков.
Раньше вторая команда «Локомотива» уже существовала. Она была создана в 2008 году и играла во второй лиге, но в 2014 году была расформирована.