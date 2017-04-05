«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла на первое место в таблице Примеры

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своём поле принимала «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Лионель Месси, а ещё один гол забил Луис Суарес. На первой компенсированной минуте встречи полузащитник «Севильи» Витоло получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
«Барселона» набрала 69 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании, однако у «Реала» (68) два матча в запасе. «Севилья» (58) располагается на четвёртой строчке.