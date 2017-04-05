В. Баринов: мы ещё сумеем показать, что такое «Локомотив»!

Народный артист России Валерий Баринов после полуфинального матча Кубка России «Локомотив» — «Уфа» (1:0) отметил футболистов «Локомотива».
«Поздравляю всех. У нас впереди замечательный момент, и мы должны его не упустить. Судьба даёт нам шанс, и мы должны его использовать. По игре… Трудно давать ей оценку, потому что сыграли «на валидоле». Начало… Гилерме можно памятник поставить в воротах, и пусть стоит там – бронзовый и непробиваемый. То, что он сделал в дебюте встречи, – просто замечательно.
Очень рад, что ребята проявили характер. Михалику выбили челюсть, менять уже было некого, к нему подошли врачи, вправили всё, парень пошёл. Понимаете, любой другой упал бы и не встал, ну как – челюсть выбили! Рот открыть не мог. Врачи закрыли, он пошёл и отработал до конца. Очень понравился Кверквелия. Очень.
Для меня счёт 1:0 и свисток судьи – момент счастья. Я поздравляю всех болельщиков с этим счастьем. Я поздравляю вас с завтрашним утром победы. Вы знаете, это моё любимое состояние: проснуться утром в день, когда мы накануне выиграли матч. Мы ещё сумеем показать, что такое «Локомотив»! С победой вас!» — цитирует Баринова официальный сайт «Локомотива».