Билич: не нужно скрывать, что «Вест Хэм» ведёт битву за выживание

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич после гостевого поражения от «Арсенала» (0:3) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги высказался о турнирном положении «молотобойцев». Команда потерпела пятое поражение кряду и располагается в пяти очках от зоны вылета.
«Конечно, мы в битве за выживание. Нам не нужно скрывать это. Это не что-то негативное, это реальность. Я сказал игрокам забыть сегодняшний день – у нас впереди большие матчи. Очень важная игра предстоит со „Суонси Сити“ в субботу. Мы боремся за сохранение статуса клуба Премьер-лиги. Мы должны начать выигрывать матчи.
Ключевой момент — вернуть себе уверенность. Одна победа изменит для нас всё, потому что три очка на этом этапе сезона очень важны», – сказал Билич в эфире BBC Sport.