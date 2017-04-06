Зидан считает, что не рисковал, не включив в заявку на игру Роналду и Бэйла

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал своё решение в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (4:2). Французский специалист не включил в заявку на игру нападающего Криштиану Роналду и полузащитника Гарета Бэйла, оставив форварда Карима Бензема на скамейке запасных.
«Ротация для меня не была чем-то рискованным. Это нормальное явление. Все мои игроки в соответствующем состоянии, и я имею возможность менять многих. Я действительно доволен, в моём распоряжении отличная команда», — приводит слова Зидана Marca.