«Анжи» обратился к РФПЛ не назначать домашние матчи команды на пятницу

Руководство «Анжи» обратилось к РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды на пятницу. Эта инициатива связана с тем, что для мусульман пятница является священным днём. Об этом рассказал руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
«Клуб действительно выступил с инициативой обратиться к РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды на пятницу», – сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Последний домашний матч — в 21-м туре с «Уралом» (2:3) — «Анжи» проводил в пятницу, 31 марта.