Карадениз: горд, что «Уфа» выбрала Семака – человека с чисто русским характером

Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз высказал мнение, что руководство «Уфы» поступило правильно, назначив Сергея Семака на пост главного тренера. Накануне «Уфа» в полуфинальном матче Кубка России уступила «Локомотиву» (0:1).
«Сергей Семак, я очень горд за русских, за то, что они выбрали тренера с чисто русским характером и знанием своего дела и футбола. Я считаю себя счастливчиком из-за того, что с ним играл плечом к плечу», — гласит сообщение на официальной странице Карадениза в «Инстаграме».