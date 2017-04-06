«Бавария» — «Боруссия»: Ройс и Обамейянг пропустили тренировку команды

Нападающие дортмундской «Боруссии» Марко Ройс и Пьер-Эмерик Обамейянг не участвовали в сегодняшней тренировке команды, которая ведёт подготовку к матчу 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией».
Как сообщает Sport1, участие в матче Ройса, получившего травму подколенного сухожилия в начале марта, маловероятно.
О том, почему тренировку пропустил Обамейянг, не сообщается. Форвард в матче 26-го тура с «Шальке-04» (1:1) отпраздновал свой гол в маске Человека-паука от Nike, что привело к скандалу, так как техническим спонсором «Боруссии» является Puma.
В строй вернулся капитан «Боруссии» Марсель Шмельцер. Защитник, оправившийся от проблем со спиной, тренировался в общей группе и может сыграть с «Баварией».
Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 8 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 19:30 мск.
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