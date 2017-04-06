Филипе Луис: хочу, чтобы Тео Эрнандес вернулся и играл за «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис надеется, что защитник Тео Эрнандес будет выступать за «матрасников». Ранее сообщалось, что другой клуб из Мадрида — «Реал» договорился с 19-летним французом о его переходе в стан «сливочных» за € 24 млн. Трансферный лист Эрнандеса принадлежит «Атлетико», а сейчас он выступает на правах аренды за «Алавес».
«Надеюсь, что он вернётся и между нами будет здоровая конкуренция, чтобы мы могли расти вместе. Он топ-игрок, он продемонстрировал это, и я хочу, чтобы он вернулся и играл за нас. Мы можем продолжать улучшать свою игру и развиваться, и, когда я завершу карьеру, фланг останется в хороших руках на 10 лет», — цитирует Филипе Луиса Marca.