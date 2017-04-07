Роналдиньо: после Ромарио, Роналдо, Ривалдо и меня настала очередь Неймара

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо верит, что нападающий команды Неймар способен повести её к большим победам. В связи с этим Роналдиньо вспомнил бывших бразильцев каталонского клуба.
«После Ромарио, Роналдо, Ривалдо и меня настала очередь Неймара в «Барселоне». Думаю, что Неймар не замедлит стать лучшим футболистом мира. Он и сейчас один из лучших», — приводит слова Роналдиньо испанское интернет-издание Sport.
Ранее экс-нападающий сборной Бразилии Зико отметил, что Неймару уже давно должны были дать «Золотой мяч».