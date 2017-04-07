Толиссо: трудно отказать такому клубу, как «Ювентус»

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо признался, что хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Зимой футболиста сватали в «Ювентус», но переход не состоялся. Француз отметил, что, если поступит ещё одно предложение, отказаться будет тяжело.
«Мне нравится чемпионат Англии и Италии. Не могу сказать, хочу ли я покинуть «Лион», но точно знаю, что нужно продолжать расти. В прошлом сезоне я мог сменить команду, но чувствовал, что пока не готов. Посмотрим, как сложится ситуация в этом году.
«Ювентус»? Это большой клуб, которому будет трудно отказать. Я посмотрю, что лучше для меня, и приму решение. Для меня важно, что я нахожусь в хорошей форме и надеюсь сыграть за сборную Франции на чемпионате мира. Также нужно поговорить с президентом клуба, возможно, ему есть что мне сказать», — цитирует Толиссо RMC.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Корентин Толиссо принял участие в 27 матчах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.