Гризманн: переход в «Реал»? Там уже есть Роналду, Бэйл и Бензема

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не думает, что «Реал» заинтересуется его услугами. Футболист сборной Франции отметил, что в «Королевском клубе» и так много высококлассных игроков атакующего плана.
«Переход в «Реал»? Там уже есть Роналду, Бэйл и Бензема. Мне импонирует игра этих трёх футболистов. Мог бы назвать ещё Асенсио. Так что мне нравится атакующая линия «Реала», — приводит слова Гризманна Marca.
«Реал» и «Атлетико» встретятся в 31-м туре чемпионата Испании. Игра состоится 8 апреля на поле «сливочных».