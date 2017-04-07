Адвокат Месси: верим, что ФИФА сократит срок дисквалификации игрока

Испанский адвокат Хуан де Диос Креспо, защищающий интересы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, выразил надежду на то, что ФИФА сократит срок дисквалификации его клиента. Креспо наняла для защиты интересов игрока «Барселоны» ассоциация футбола Аргентины (AFA).
«Мы обратились с письмом в AFA, а ассоциация в свою очередь обратилась в ФИФА. Сами адвокаты не подают апелляций, это делает ассоциация. И пока ФИФА не ответит, ничего говорить на этот счёт нельзя. Поэтому я предпочитаю хранить молчание. Считаем, что мы правы, и верим, что ФИФА сократит срок дисквалификации Месси», — цитирует Креспо испанское интернет-издание Sport.
ФИФА дисквалифицировала футболиста «Барселоны» на четыре матча. Эти санкции последовали после оскорблений со стороны игрока в адрес помощника арбитра в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Чили (1:0). Также форвард был оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков. Сам Месси утверждает, что не оскорблял арбитра, а просто выругался в воздух.