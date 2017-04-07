Шюррле, Дурм и Ройс не помогут «Боруссии» Д в матче с «Баварией»

Дортмундская «Боруссия» подходит к матчу 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией», который состоится 8 апреля, в ослабленном составе. Наставник «шмелей» Томас Тухель сообщил, что сразу несколько футболистов из-за травм будут вынуждены пропустить игру. Речь идёт об Андре Шюррле, Эрике Дурме и Марко Ройсе.
«Шюррле, Дурм и Ройс не сыграют против «Баварии». Участие Вайгля, Кагавы и Пищека в матче очень сомнительно. Под вопросом выход на поле Бартры», — цитирует Тухеля пресс-служба «Боруссии».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» Д. Начало – 19:30 мск.
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