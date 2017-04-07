Жамалетдинов и Уткин номинированы на премию Golden Boy

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и хавбек «Краснодара» Даниил Уткин вошли в список номинантов на премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.
Премия Golden Boy — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту года в Европе. Обладатель награды не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
Кроме того, в этом списке присутствуют Лука Зидан («Реал»), сын главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, Джастин Клюйверт («Аякс»), сын бывшего игрока сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, Сергей Ерёменко («Базель»), сын бывшего советского футболиста Алексея Ерёменко-старшего, Джанлуиджи Донарумма («Милан»). Килиан Мбаппе («Монако») и другие.