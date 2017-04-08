Анчелотти: Гвардиола проделал очень важную работу у руля «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил работу, проделанную у руля команды его предшественником Хосепом Гвардиолой. Испанский специалист по окончании предыдущего сезона возглавил «Манчестер Сити».
«Когда я возглавил «Баварию», игроки многое делали достойно, и теперь они также на должной высоте. Гвардиола проделал очень важную работу у руля «Баварии», и мне хотелось бы оставить всё положительное, что имеет эта команда. Стараюсь добиться того, чтобы «Бавария» исповедовала более атакующий футбол и больше контролировала мяч», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.