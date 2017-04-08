Румменигге: гарантирую, что «Бавария» не будет покупать лидеров «Боруссии» Д

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что мюнхенцы не планируют покупать нынешних лидеров дортмундской «Боруссии». Ранее «Бавария» приобрела у «шмелей» Роберта Левандовского, Марио Гетце и Матса Хуммельса.
«Да, Вайгль, Обамейянг, Думбеле и Пулишич — классные футболисты. Но сегодня я могу гарантировать, что мы не связывались и не будем связываться ни с одним из этих игроков», — сказал Румменигге в интервью WAZ.
«Бавария» (65 очков) опережает идущий вторым в Бундеслиге «РБ Лейпциг» на 10 баллов, «Боруссия» Д (50) — четвертая.