Гордеев: Панченко был на высоте и создал «СКА-Хабаровску» столько проблем

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев после домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3) в матче 30-го тура ФНЛ прокомментировал итоги встречи, отметив игру форварда соперника Кирилла Панченко, который оформил хет-трик.
«Сегодня мы встречались с лидером. Я сказал ребятам, что если такие игры проводятся удачно, то они «переворачивают» стадионы, повышают симпатии болельщиков и вселяют уверенность в собственные силы. Но, к сожалению, нам не удалось не то что победить, но и даже свести матч вничью. Хотя, надо отдать должное ребятам — они играли до конца и создали несколько голевых моментов, которые к нашему разочарованию не сумели реализовать.
Мы неплохо начали и выполняли все установки на игру, но после забитого мяча нам чего-то не хватило в эмоциональном плане. Многое решило индивидуальное мастерство Панченко, который сегодня был на высоте и создал нам столько проблем. Второй тайм получился более успешным, но полностью исправить ситуацию мы не смогли, хотя, до конца верили, что сможем отыграться. В целом, в глубине души все-таки есть оптимистические нотки, потому что команда проявляет характер, несмотря на сложные выезды и сложных соперников. Так что, в будущее смотрю с оптимизмом», — цитирует Гордеева пресс-служба ФНЛ.