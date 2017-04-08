Широков хочет обязать команды РФПЛ иметь качественные стадионы к 2022 году

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал информацию о возможном сокращении числа участников РФПЛ.
«Есть ли смысл сокращать количество клубов в РФПЛ? Конечно, есть. Нужно обязать команды иметь качественные стадионы. Взять срок в 4-5 лет. Если по его окончанию, получается, к 2022 году, материально-техническая база не готова, то клуб не допускается до турнира. Вы же сами видите, сколько клубов готовы к уровню РФПЛ», — передаёт слова Широкова корреспондент „Чемпионата“ Григорий Телингатер.