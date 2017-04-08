Гиггз считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно брать пример с игры «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил мнение, что манкунианцем нужно обратить внимание на «Ливерпуль», в составе которого больше отличаются футболисты разных амплуа.
«Проблема «МЮ» заключается не в том, останется ли Ибрагимович на следующий сезон, а в том, что голы должны забивать и другие игроки. Большую роль играет не только концентрация, но и удача. Погба попадал в штангу девять раз. Если бы он забил эти мячи, на его счету было бы уже 15 голов. Нельзя полагаться только на одного футболиста всё время.
Посмотрите на «Лестер» прошлого сезона. Джейми Варди забил много мячей, но были ещё и 17 голов у Рияда Мареза. Так должно быть, так было в «МЮ», когда за него играл я. За сезон я, Бэкхем и Скоулз могли забить по семь или восемь мячей. Плюс забивали четыре наших форварда. «МЮ» нужно брать пример с игры «Ливерпуля». У них нет центрального форварда, который бы мог забить 20 мячей. Но они забивают голы с разных позиций и являются самой забивающей командой АПЛ. Вот то, чего не хватает «МЮ», чтобы вернуться на прежний уровень», — цитирует Гиггза Daily Mail.