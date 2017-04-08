Почеттино: 4:0 — неплохо, но «Тоттенхэм» заслужил ещё парочку голов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от разгрома «Уотфорда» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась со счётом 4:0.
«Мне многое понравилось. Мы играли очень хорошо, с хорошей энергией, отдавая себе отчет, за счёт чего хотим добиться победы. Команда заслуживает уважения, потому что энергия и уровень футбола были фантастическими. 4:0 — хороший результат, но мы заслуживали еще парочки голов. Я очень доволен и горжусь этой игрой.
Мы на втором месте, отставание — всего 4 очка, но у „Челси“ матч в запасе. „Тоттенхэм“ старается побеждать в каждом матче», — сказал Почеттино в эфире Sky Sports.