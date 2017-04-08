Григорян: «Зенит» даже в меньшинстве перехватил инициативу в матче с «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от гостевого матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Мы хорошо изучили игру „Зенита“, в первом тайме закрыли практически все зоны, заставили играть по правому флангу, выиграли большинство подборов, на что и рассчитывали. Хотя редко бывает, когда план на игру срабатывает.
В середине второго тайма „Зенит“ даже в меньшинстве перехватил инициативу. Это не только психология, но и высокое мастерство игроков „Зенита“. Кроме результата меня радует то, что мы сыгрываемся.
Мы сегодня и добыли очко, и потеряли их. Сегодня мы играли в футбол, и эпизодами очень даже на неплохом уровне», — сказал Григорян на пресс-конференции.