Гол бывшего игрока «Спартака» Уориса помог «Лорьяну» разгромить «Лион»

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своём поле неожиданно уступил аутсайдеру первенства «Лорьяну» со счётом 1:4. Хозяева открыли счёт благодаря точному удару Корентин Толиссо, но затем пропустили четыре мяча. В конце первого тайма счёт сравнял бывший нападающий «Спартака» Маджид Уорис, а во второй половине отличились Сильвен Марво и Бенжамен Муканджо, оформивший дубль.
Что касается других матчей тура, то «Бастия» в гостях обыграла «Дижон» (2:1), одержав первую победу в Лиге 1 с 17 декабря, «Бордо» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Метц», «Нанси» с таким же счётом праздновал победу в домашней игре с «Ренном», а «Монпелье» на выезде победил «Кан» (2:0).