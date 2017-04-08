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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол бывшего игрока «Спартака» Уориса помог «Лорьяну» разгромить «Лион»

8 апреля 2017, суббота. 22:56. Футбол
В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своём поле неожиданно уступил аутсайдеру первенства «Лорьяну» со счётом 1:4. Хозяева открыли счёт благодаря точному удару Корентин Толиссо, но затем пропустили четыре мяча. В конце первого тайма счёт сравнял бывший нападающий «Спартака» Маджид Уорис, а во второй половине отличились Сильвен Марво и Бенжамен Муканджо, оформивший дубль.

Что касается других матчей тура, то «Бастия» в гостях обыграла «Дижон» (2:1), одержав первую победу в Лиге 1 с 17 декабря, «Бордо» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Метц», «Нанси» с таким же счётом праздновал победу в домашней игре с «Ренном», а «Монпелье» на выезде победил «Кан» (2:0).
Франция - Лига 1. 32-й тур
08 апреля 2017, суббота. 21:00 МСК
Лион
Лион
1 : 4
Лорьян
Лорьян
1:0 – Толиссо – 28, 1:1 – Уорис – 42, 1:2 – Марво – 49, 1:3 – Муканджо – 74, 1:4 – Муканджо – 80

Франция - Лига 1. 32-й тур
08 апреля 2017, суббота. 21:00 МСК
Дижон
Дижон
1 : 2
Бастия
Бастия
0:1 – Кривелли – 17, 1:1 – Лис-Мелу – 29, 1:2 – Каюзак – 58

Франция - Лига 1. 32-й тур
08 апреля 2017, суббота. 21:00 МСК
Бордо
Бордо
3 : 0
Метц
Метц
1:0 – Малком – 14, 2:0 – Вада – 50 (пен), 3:0 – Вада – 52
Удаления: нет – Ассу-Экотто, 90+4

Франция - Лига 1. 32-й тур
08 апреля 2017, суббота. 21:00 МСК
Нанси
Нанси
3 : 0
Ренн
Ренн
1:0 – Дал – 11, 2:0 – Диа – 51, 3:0 – Диа – 65

Франция - Лига 1. 32-й тур
08 апреля 2017, суббота. 21:00 МСК
Кан
Кан
0 : 2
Монпелье
Монпелье
0:1 – Сессеньон – 49, 0:2 – Иконе – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бастия Бордо Дижон Лион Лорьян Метц Монпелье Нанси Ренн ФК Кан Маджид Уорис
Новости. Футбол
8 апреля 2017, суббота
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