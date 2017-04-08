Матч между «Динамо» К и «Шахтёром» перенесён из-за свадьбы дочери И. Суркиса

Матч между киевским «Динамо» и «Шахтёром» в 26-м туре украинской Премьер-лиги перенесён с 22 на 21 апреля из-за свадьбы дочери владельца столичного клуба Игоря Суркиса. Об этом пишет «Обозреватель».
Марина Суркис выходит замуж 22 апреля, церемония празднования состоится в Киеве, в ресторане 5-звёздочного отеля Fairmont. Именно с этим событием связана просьба «Динамо» о переносе игры с «Шахтёром». При этом киевляне и дончане ранее говорили, что хотят перенести матч на день раньше из-за участия в Кубке Украины.