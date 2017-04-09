Участие Левандовского в матче с «Реалом» не находится под угрозой

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который оформил дубль в домашнем матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1), был вынужден покинуть поле во втором тайме из-за повреждения.
На 72-й минуте голкипер Роман Бюрки нарушил на польском форварде правила, что привело к неприятному падению игрока. Реализовав пенальти, Левандовски покинул поле.
«У Леви ушиб. Медицинский отдел подтвердил, что он сможет без проблем играть в среду», — сказал Анчелотти.
Таким образом, участие нападающего в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» 12 апреля не находится под угрозой, сообщает официальный сайт «Баварии».
«Ничего страшного. Я просто не хотел рисковать. Я хорошо подготовлюсь к матчу с „Реалом“, — сказал Левандовски после финального свистка.