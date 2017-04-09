Гол Вильи не спас «Нью-Йорк Сити» от поражения «Ди-Си Юнайтед»

«Нью-Йорк Сити» потерпел поражение от «Ди-Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Роберт Кеннеди Мемориал» и завершилась со счётом 2:1.
На 53-й минуте хозяев вывел вперёд Ллойд Сэм, а через двадцать минут Лусиано Акоста удвоил преимущество вашингтонцев. На 84-й минуте бывший форвард «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья отыграл один мяч, но спастись от поражения гости не сумели.
«Нью-Йорк Сити» (7 очков) занимает 5-е место в таблице Восточной конференции MLS, «Ди-Си Юнайтед» (7) идёт седьмым.