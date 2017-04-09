Семак: «Спартак» — лидер, у них одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке», с которым его команде предстоит сыграть на своём поле сегодня, 9 апреля.
«Конечно, мы смотрели игры „Спартака“. Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет чемпионат. У нас свои задачи, у „Спартака“ — свои. У команд, которые преследуют „Спартак“, тоже есть свои задачи. Нам нужно побеждать. Всем нужно побеждать. Но победитель, как правило, один.
«Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем чемпионате. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений «Спартака», — сказал Семак в интервью «Уфа-ТВ».
Матч «Уфа» — «Спартак» начнётся в 14:00 мск.