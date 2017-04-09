Зидан: вам нужно спросить кого-то другого о моём будущем

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался говорить о своём будущем в мадридском клубе, заявив, что вопрос по этому поводу нужно задать кому-то другому.
«Вам нужно будет спросить кого-то другого об этом. Я посвящаю себя тяжёлой тренировочной работе и делаю это с радостью, я не собираюсь строить предположения, я живу день за днём», — приводит Marca слова Зидана, сказанные после матча 31-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1).
Французский специалист возглавил «Реал» в январе 2016 года, сменив Рафаэля Бенитеса. Контракт 44-летнего Зидана рассчитан до 2018 года.