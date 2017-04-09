Калиниченко: мы не демонизируем Луческу, он сам себя готов выставлять таким

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу.
«Поведение Луческу — это его методика. Разговоры о том, что не тот судья, матч назначили не в то время, траву не полили, поле не подготовили и так далее. Колоссальное давление на всех вокруг. Давным-давно знаю Луческу и его методы работы, против его команд я наигрался достаточно. Мы его не демонизируем, он сам себя готов выставлять таким. Для того чтобы отводить разговоры о команде. Он готов к тому, чтобы говорили, какой он ненавистник судей и регламента, но не трогали команду», — сказал Калиниченко в программе «После футбола».