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Куман: «Эвертон» сделает всё, чтобы удержать Лукаку, но решение он примет сам

9 апреля 2017, воскресенье. 21:56. Футбол
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от победы над «Лестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 4:2. У хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку.

«Мы показали шикарный футбол, контролировали игру и действовали в атакующем стиле. Мы хорошо двигались между линиями и создали проблемы «Лестеру». Это был один из самых качественных матчей сезона для „Эвертона“. Мы вели игру даже при счёте 4:2.

Баркли и Лукаку не нужно было отвечать на критику после дерби с «Ливерпулем». Им достаточно играть на своём уровне. Они показали, что являются классными футболистами. Лукаку – один из лучших нападающих в мире. Для меня он лучший центральный нападающий. Все знают, что он ключевой игрок «Эвертона». Мы постараемся сделать всё, чтобы удержать его, но окончательное решение за ним», — цитирует Кумана BBC.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити ФК Эвертон Ромелу Лукаку Рональд Куман Росс Баркли
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9 апреля 2017, воскресенье
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