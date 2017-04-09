Куман: «Эвертон» сделает всё, чтобы удержать Лукаку, но решение он примет сам

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от победы над «Лестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 4:2. У хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку.
«Мы показали шикарный футбол, контролировали игру и действовали в атакующем стиле. Мы хорошо двигались между линиями и создали проблемы «Лестеру». Это был один из самых качественных матчей сезона для „Эвертона“. Мы вели игру даже при счёте 4:2.
Баркли и Лукаку не нужно было отвечать на критику после дерби с «Ливерпулем». Им достаточно играть на своём уровне. Они показали, что являются классными футболистами. Лукаку – один из лучших нападающих в мире. Для меня он лучший центральный нападающий. Все знают, что он ключевой игрок «Эвертона». Мы постараемся сделать всё, чтобы удержать его, но окончательное решение за ним», — цитирует Кумана BBC.