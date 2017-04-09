Калиниченко: такой пенальти можно было назначить, если только очень захотеть

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал назначенный пенальти в ворота красно-белых в гостевом матче 22-го тура РФПЛ с «Уфой» (3:1).
«Пенальти в ворота «Спартака»? Такой пенальти можно было назначить, только если очень захотеть. Это касание шнурком щитка, там не было пенальти вообще. Человек нарисовал, а судья купился. Потом идентичный момент был с участием Зобнина, но судья пенальти не дал.
Если абстрагироваться от тактических деталей, то нынешний «Спартак» валидольный, сами себе привозим моменты и голы. При этом в сегодняшнем матче с «Уфой» у «Спартака» было полное преимущество, команда имела много моментов. Но потом «Спартак» получил гол в свои ворота и очередную нервотрёпку.
Является ли Глушаков лидером «Спартака»? У «Спартака» лидерство на тренерской лавке, там один лидер, а вокруг этого лидера создаётся команда лидеров. В каждой линии есть свой лидер, и это правильно. Команда не может быть с одним лидером, команда должна чувствовать, что она сама по себе лидер», — сказал Калиниченко в программе «После футбола».