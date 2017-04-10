18-летний полузащитник «Эвертона» Дэвис забил «Лестеру» на 30-й секунде матча

Полузащитник «Эвертона» Том Дэвис поразил ворота «Лестер Сити» в домашнем матче 32-го тура АПЛ уже на 30-й секунде. Это самый быстрый гол нынешнего сезона АПЛ наряду с голами форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку и нападающего «Челси» Педро, тоже забивавших на 30-й секунде, сообщает интернет-издание Goal.
Видео гола Дэвиса можно посмотреть в «Твиттере».
Это второй гол 18-летнего Дэвиса за «Эвертон», в составе которого он провёл 21 матч. Матч «Эвертон» — «Лестер» завершился победой хозяев поля со счётом 4:2.
Автором самого быстрого гола Премьер-лиги является экс-защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ледли Кинг, забивший на 10-й секунде матча с «Брэдфорд Сити» в 2000 году.