Дель Боске выступил в защиту Рауля после слов о возможной работе в «Барселоне»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске выступил в защиту экс-нападающего «сливочных» Рауля. Последний недавно отметил, что не исключает в будущем работу в «Барселоне» — клубе, который является самым принципиальным соперником «Реала».
«Рауль – человек, обладающий большими перспективами. В последнее время он стал более открытым. Сомневаться в его верности «Реалу»? Ошибаются те, кто критикует Рауля и ввязывается в дискуссию по этому вопросу», — приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Рауль с лета приступает к работе «Реале» и будет сотрудничать с тренерским штабом.