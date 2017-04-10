«Валенсия» выкупила контракт Дзадзы у «Ювентуса»

Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза задержится в Испании. Футболист принадлежит «Ювентусу», но на правах аренды выступает за «Валенсию». В январе испанцы заплатили за аренду игрока € 2 млн.
Пресс-служба «летучих мышей» сообщает, что руководство воспользовалось правом и выкупило контракт 25-летнего форварда. Финансовые детали сделки неизвестны.
В силу контракт вступит 1 июля. Договор рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Дзадза принял участие в 14 матчах и забил 4 гола.