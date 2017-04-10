Хавбек «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли попал в неприятную ситуацию. 23-летний футболист после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:2) отправился в один из баров Ливерпуля. Поход закончился дракой.
На видео видно, как после непродолжительного разговора неизвестный нанёс два удара по лицу Баркли. Полиция Ливерпуля начала расследование инцидента.
Ранее главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что если Баркли не продлит контракт, то его придётся продать.
Видео инцидента с участием Баркли можно посмотреть в "Твиттере".