Четырёхкратный чемпион Англии в составе «Арсенала» Адамс возглавил «Гранаду»

«Гранада» приняла решение уволить Лукаса Алькараса с поста главного тренера, на котором он работал с октября прошлого года. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, на его место назначен 50-летний английский специалист Тони Адамс.
Соглашение с Адамсом подписано до конца текущего сезона. После 31 матча «Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 19-е место.
Адамс является четырёхкратным чемпионом Англии в составе «Арсенала», с 2004 года входит в Зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он становился бронзовым призёром чемпионата Европы 1996 года. Будучи тренером, Адамс работал в «Уиком Уондерерс», «Портсмуте» и азербайджанской «Габале».