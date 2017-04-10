Пранделли: возвращение в «Фиорентину»? Это риск, но в жизни нужно рисковать

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли допускает, что может вернуться в «Фиорентину», с которой работал с 2005 по 2010 год.
«Я бы не оставил «Фиорентину» несколько лет назад, хотя у меня было тысячу причин принять предложение сборной Италии. Я считаю, что в «Фиорентине» думают о новом цикле с другим тренером. Я живу во Флоренции, люблю Флоренцию. Возвращение было бы большим риском, но в жизни вы должны рисковать.
На данный момент у меня есть предложения от зарубежных клубов, но я пока не определился. Тренировать «Рому»? Каждый тренер хотел бы работать с такой командой», — цитирует Пранделли Football Italia.
Контракт главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, как и наставника «Фиорентины» Пауло Соузы, истекает в июне 2017 года.