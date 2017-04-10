Дель Пьеро: «Барселона» является фаворитом в матче с «Ювентусом»

Бывший капитан и нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов «старой синьоры» с «Барселоной».
«Барселона» является фаворитом, но у «Ювентуса» отличная команда. По сравнению с берлинским финалом состав изменился, так что воспоминания того матча не должны преследовать игроков («Ювентус» уступил «Барселоне» в финале ЛЧ сезона-2014/15 (1:3). – Прим. «Чемпионат»). Остановить трио Месси—Неймар—Суарес очень сложно, единственный путь к успеху – командная игра», — цитирует Дель Пьеро пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Барселона», который состоится 11 апреля. Начало – 21:45 мск.
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