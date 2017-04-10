Тухель: «Монако» — мощная команда, которую тренирует потрясающий наставник

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Встреча состоится 11 апреля в Германии.
«Постепенно наш лазарет пустеет. Ожидаем, что Вайгль и Кагава будут готовы выйти на поле. То же самое относится и к Пищеку. Ройс тренировался вместе с командой вчера и будет работать сегодня, а затем мы оценим его состояние. Если он попадёт в заявку, то будет готов выйти на поле.
Не могу сказать, что у нас проблемы. У „Боруссии“ был один плохой результат — абсолютно справедливое поражение от „Баварии“ со счётом 1:4. Мы попросили игроков забыть эту неудачу. Порой лучше не держать в голове прошлый матч, особенно если играешь по графику суббота-среда-суббота.
В составе „Монако“ много игроков, которые производят приятное впечатление. У них очень талантливые ребята, и при этом это очень компактная и мощная команда. Кроме того, с монегасками работает потрясающий тренер (Леонарду Жардим. — Прим. „Чемпионата“). Думаю, шансы равны, но если оценивать текущую форму команд, то небольшое преимущество у соперника. Хотя мы чувствуем, что готовы к этому матчу, постараемся показать себя и одержать победу», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.