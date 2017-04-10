Шмельцер: даже если «Боруссия» Д пройдёт «Монако», говорить о победе в ЛЧ рано

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер поделился ожиданиями от противостояния с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами пройдёт 11 апреля, ответный — 19 апреля.
«Мы уже в четвертьфинале, но понимаем, что сыграем с очень сильной командой. Даже если мы пройдём „Монако“, то говорить о победе в турнире слишком рано, поскольку останутся ещё невероятно сильные клубы.
Мы уже однажды играли в финале Лиги чемпионов и проиграли, несмотря на хорошее выступление. Это делает нашу мечту ещё более масштабной, и мы работаем ради своей цели», — цитирует Шмельцера сайт УЕФА.