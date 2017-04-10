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Энрике: игроки «Барсы» не нуждаются в моей мотивации перед матчем с «Ювентусом»

10 апреля 2017, понедельник. 20:29. Футбол
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоится 11 апреля в Турине.

«По сравнению с берлинским финалом (в 2015 году „Барселона“ обыграла „Ювентус“ в решающем матче Лиги чемпионов. — Прим. „Чемпионата“) появились новые игроки. У „Юве“ по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Я отлично помню тот финал, но этот матч — совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как „Юве“.

Я смотрел много матчей „Ювентуса“, и эта команда всегда и на всех участках поля навязывает сопернику свой футбол. То же она будет делать завтра, но все вопросы по „Юве“ стоит адресовать Аллегри. Я же могу ответить только о том, что будем делать мы, а мы, как и всегда, постараемся победить. От матчей в чемпионате Италии у меня остались только приятные воспоминания. Мне выпал шанс познакомиться с иной культурой, которая мне очень понравилась.

Серхио Бускетс — ключевой игрок нашей команды. Просто посмотрите его статистику, и вы поймёте, как он важен. Впрочем, дисквалификации — нормальное дело в таких турнирах. Мы должны быть готовы к тому, чтобы заменить его самым подходящим образом», — приводит слова Луиса Энрике пресс-служба УЕФА.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Луис Энрике Серхио Бускетс
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10 апреля 2017, понедельник
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