Игнашевич: у «Спартака» появилась цепкая хватка

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мыслями об успехах «Урала», который занимает первое место по очкам, набранным в весенней части сезона РФПЛ, а также прокомментировал игру «Спартака», идущего на первом месте в таблице чемпионата.
«Успехи „Урала“? Можно быть довольными, что мы не играем с ними в ближайшее время. Под такой „Урал“ попасть не хотелось бы. Спрашиваете, не боимся ли попасть под „Спартак“? А куда деваться? „Спартак“ сейчас, конечно, на ходу. И победа в ближайшем туре, наверное, зажжёт для них зелёный свет. Это будет во многом определяющая игра.
На протяжении всего сезона видно, что Каррера хорошо работает тактически, варьирует схему в зависимости от соперника. У „Спартака“ появилась цепкая хватка. Эмоции? В том числе. Плюс есть системообразующие футболисты. В частности, Фернандо, который позволяет другим футболистам чувствовать себя более уверенно. Ещё у команды индивидуально сильное нападение, есть лидеры в линиях, чего, наверное, не было раньше. Как „Спартак“ сыграет против нас — в три или четыре защитника? Думаю, в три.
Самый опасный игрок „Спартака“? И Зе Луиш, и Промес, и Попов. Самый надёжный защитник „Спартака“? Думаю, Боккетти.
Готов ли я к тому, что „Спартак“ станет чемпионом? Если они обыграют „Зенит“, их будет тяжело остановить. В то же время опыт мне подсказывает, что произойти может всё что угодно: травмы лидеров, неудачи, внутренние конфликты. Если „Спартак“ станет чемпионом, будет ли это худшим днём в моей жизни? Нет. Сколько лет подряд мы выигрывали… Представьте, какая у них боль была», — сказал Игнашевич в программе «Тотальный разбор».