Эллардайс: разгромная победа над «Арсеналом» не стала шоком

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс рассказал, удивила ли его крупная победа команды над «Арсеналом» (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
«Шоком этот результат для меня не стал, поскольку мы уже обыгрывали „Челси“. Может быть, счёт и удивляет, но мы делаем это не в первый раз. Знали, что соперник переживает худшие времена за долгое время, но от нас требовалось показать качественный футбол. Сегодня всё сложилось идеально.
Игроки „Кристал Пэлас“ знали, как обыгрывать „Арсенал“. Нестись вперёд с такой командой нельзя — нужно играть от обороны, найти момент для того, чтобы забить, а затем стараться использовать освобождающиеся зоны. „Арсенал“ слабо выглядел в обороне и не страховал центральных защитников. Мы смогли создать много моментов», — приводит слова Эллардайса BBC.