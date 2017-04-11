Широков: в отсутствие Зе Луиша и Адриано шансы «Спартака» и «Зенита» равны

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением, как «Спартак» сыграет с «Зенитом», если к матчу не успеют восстановиться нападающие Зе Луиш и Луис Адриано, получившие повреждения. Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля.
«Думаю, что Каррера поставит Промеса чистым форвардом в матче с «Зенитом». А к нему в пару – Попова или Мельгарехо. У Попова, на мой взгляд, побольше шансов сыграть в старте. Вариантов немного. Да, есть ещё Давыдов, но вряд ли Каррера сделает ставку на Дениса. Думаю, в отсутствие Зе Луиша и Луиса Адриано шансы «Спартака» и «Зенита» на победу равны. Но если бы все футболисты были в строю, фаворитом назвал бы «Спартак», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 22-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате».
Участвуй в суперконкурсах к матчу «Спартак» — «Зенит»!