Ребров и Промес претендуют на звание MVP 22-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 22-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Артём Ребров («Спартак»), и Квинси Промес («Спартак»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре»
Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте»
На звание MVP 22-го тура РФПЛ также претендуют Фёдор Смолов («Краснодар»), Сергей Паршивлюк («Анжи»), Давид Юрченко («Анжи»), Павел Яковлев («Анжм»), Понтус Вернблум (ЦСКА), Магомед Митришев («Терек»), Максим Лестьенн («Рубин»), Браун Форбс («Анжи»), Владимир Ильин («Урал»), Аяз Гулиев («Анжи»), Александр Головин (ЦСКА).